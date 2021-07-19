تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
مدبولي: التكنولوجيا الرقمية أصبحت ركيزة أساسية للدول لتسريع خطواتها نحو بناء نهضتها
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:15 مساءً
من الثلاثاء إلى الخميس.. قطع الكهرباء عن مناطق ببني سويف (تفاصيل)
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:14 مساءً
إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شُرفة عقار بالإسكندرية (صور)
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:14 مساءً
أحمد سامي يكشف صفقات سموحة الصيفية
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:13 مساءً
البترول : تركيب 426 ألف عداد غاز مسبوق الدفع حتي الان
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:13 مساءً
73.8 مليار جنيه استثمارات قطاع الزراعة خلال عام 2021/2022
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:13 مساءً
صورة الملك سلمان تستوقف مسنة بوسنية.. هذا رجل عظيم قدم لنا الكثير
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:05 مساءً
يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:05 مساءً
خلال يوم .. "طالبان" تفقد 455 من مقاتليها في مواجهات مع الجيش الأفغاني
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:05 مساءً
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:05 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
cnn arabic
كيف يمكن استخدام العلاج الجيني في التعامل مع مرضي باركنسون والزهايمر؟
فيديو
cnn arabic
الاثنين 19 يوليو 2021 09:13 صباحاً
85
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
شاب سوري يحول الخردة إلى أعمال فنية في إسطنبول
cnn arabic
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:10 صباحاً
ظاهرة محيّرة.. نفوق 600 طن من الأسماك بشكل غريب على شواطئ فلوريدا
cnn arabic
الاثنين 02 أغسطس 2021 09:16 صباحاً
أسترالي يبتكر منزل المستقبل منتج للغذاء والطاقة دون نفايات
cnn arabic
الأحد 01 أغسطس 2021 08:37 مساءً
المريخ ليس كما توقعنا.. مركبة لناسا تكشف معلومات جديدة عن الكوكب الأحمر
cnn arabic
الأحد 01 أغسطس 2021 05:49 مساءً
التالى
خلعوا للأسد 3 ضروس وفاق والدكتور ايده فى بقه
Tweets by @3yonNews