في يومها الـ6.. المسند: تروية مستمرة وهنا خريطة أمطارها

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قال: العشر الأخيرة من شهر #يوليو تعد الأشد حراً خلال العام

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم السادس من حالة #تروية المطرية، ومتوقع اليوم أن تؤثر بأمطارها المتوقعة على أجزاء من #الربع_الخالي وأجزاء من مناطق #الرياض #نجران #مكة #الباحة #عسير #جازان بالإضافة إلى #اليمن.. هذا والله أعلم.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: وفقاً للسجلات المناخية (التاريخية) فإنه عادة العشر الأخيرة من شهر #يوليو تعد الأشد حراً خلال العام، يليها العشر الأوائل من شهر #أغسطس.



وتابع: تستمر زيادة ساعات الليل ونقص ساعات النهار حتى 21 ديسمبر القادم.