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اليمن.. غرق سفينة ديزل قرب البريقة وتسرب حمولتها للساحل

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اليمن.. غرق سفينة ديزل قرب البريقة وتسرب حمولتها للساحل اليمن.. غرق سفينة ديزل قرب البريقة وتسرب حمولتها للساحل
مخاوف على حياة الكائنات البحرية وظهور كميات من النفط على سواحل عدن

اليمن.. غرق سفينة ديزل قرب البريقة وتسرب حمولتها للساحل

أدى غرق سفينة محملة بمادة "الديزل"، قبالة سواحل منطقة البريقة، غربي محافظة عدن، إلى تسرب حمولتها وتلوث مناطق واسعة من سواحل المحافظة.

و"السفينة متهالكة، تعود ملكيتها لشركة "عبر البحار" التابعة لرجل الأعمال اليمني يدعى أحمد العيسى".

وتسببت السفينة بتلوث كبير في شواطئ منطقة البريقة، قبل أن تمتد بقع الزيت إلى منطقة الحسوة على بُعد بضعة كيلومترات شرقًا.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، بأن وزير النقل اليمني، عبدالسلام حميد، وجّه مذكرتين رسميتين إلى مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية، بالعمل بصورة مشتركة للنزول إلى موقع غرق السفينة، وتقييم الأضرار، واتخاذ ما يلزم، وإخراج السفينة المنكوبة لتجنب ما قد تسببه من إيقاف وإعاقة لحركة السفن إلى رصف الموانئ.

ووفق "العين " الإماراتية، طالبت المذكرة باستدعاء الوكيل الملاحي لشركة "عبر البحار" المالكة للسفينة؛ ليتحمل مسؤولياته في معالجة المشكلة والأضرار الناجمة عن ذلك.

وشددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بشأن السفن التابعة لشركة "عبر البحار" الرأسية في منطقة ميناء عدن؛ نتيجة عدم أهليتها الفنية وانتهاء تصاريحها.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي عبر "تويتر"، مقاطع لغرق السفينة وتلوث الساحل.

من جهة أخرى، نقل موقع "الخبر اليمني" عن خبير بيئي، تحذيره من خطورة تلوث مياه البحر بالنفط المتسرب من الناقلة الغارقة على حياة الكائنات البحرية خاصة بعد ظهور كميات من النفط على سواحل مدينة عدن؛ داعيًا إلى سرعة التحرك، مشددًا على ضرورة محاصرة الكمية الطافية على سطح البحر بطريقة oil booms تمهيدًا لشفطها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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