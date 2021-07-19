تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
مدبولي: التكنولوجيا الرقمية أصبحت ركيزة أساسية للدول لتسريع خطواتها نحو بناء نهضتها
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:15 مساءً
من الثلاثاء إلى الخميس.. قطع الكهرباء عن مناطق ببني سويف (تفاصيل)
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:14 مساءً
إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شُرفة عقار بالإسكندرية (صور)
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:14 مساءً
أحمد سامي يكشف صفقات سموحة الصيفية
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:13 مساءً
البترول : تركيب 426 ألف عداد غاز مسبوق الدفع حتي الان
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:13 مساءً
73.8 مليار جنيه استثمارات قطاع الزراعة خلال عام 2021/2022
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:13 مساءً
صورة الملك سلمان تستوقف مسنة بوسنية.. هذا رجل عظيم قدم لنا الكثير
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:05 مساءً
يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:05 مساءً
خلال يوم .. "طالبان" تفقد 455 من مقاتليها في مواجهات مع الجيش الأفغاني
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:05 مساءً
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:05 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
فيديو اليوم السابع
قالولها أبنك عنده مرض سيدنا أيوب وهيموت.. طفل القمر محروم من الشمس
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 19 يوليو 2021 09:00 صباحاً
68
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه الطلاب والاهالى تستقبلهم بالورود
فيديو اليوم السابع
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:04 مساءً
طلاب الثانوية العامة بمصر الجديدة عن مستوى التفاضل صعب ولا سهل المهم إننا خلصنا 1
فيديو اليوم السابع
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:04 مساءً
التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه الطلاب والاهالى تستقبلهم بالورود
فيديو اليوم السابع
الاثنين 02 أغسطس 2021 01:22 مساءً
أم محمد 25 سنة فى القهوة على رجلها لتربية أبنائها بعد عجز زوجها
فيديو اليوم السابع
الاثنين 02 أغسطس 2021 01:07 مساءً
التالى
خلعوا للأسد 3 ضروس وفاق والدكتور ايده فى بقه
Tweets by @3yonNews