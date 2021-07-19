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وزير الرياضة يهنئ كيشو بالبرونزية.. ويطمئن على استعدادات باقي اللاعبين
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:11 مساءً
«الصحة»: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 232060
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:11 مساءً
فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف السبت المقبل
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:11 مساءً
رئيس الوزراء يتفقد قرية التقدم بالقنطرة شرق لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بالإسماعيلية
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:11 مساءً
كانت نموذجًا للفنان المحب لإبداعه.. خالد جلال ناعيًا الفنانة فتحية طنطاوي
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:11 مساءً
غلق ٣ مراكز للدروس الخصوصية بدسوق
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:11 مساءً
مياه المنوفية: استحقاق محطة مياه شبين الكوم البحاري لشهادة سلامة ومأمونية المياه
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:11 مساءً
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقريتى الأبطال والسلام بالقنطرة شرق بالإسماعيلية
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:11 مساءً
مشروع قانون لتنظم الوساطة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة اهية الصغر
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:11 مساءً
الصين تعلن حالة التأهب بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:11 مساءً
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جاحد أهان شاب مؤهل عالي يبيع كتب علي قهوه.. شوف رد فعل المصريين
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الاثنين 19 يوليو 2021 09:00 صباحاً
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