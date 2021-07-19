أخبار عاجلة

مدبولي: التكنولوجيا الرقمية أصبحت ركيزة أساسية للدول لتسريع خطواتها نحو بناء نهضتها -
من الثلاثاء إلى الخميس.. قطع الكهرباء عن مناطق ببني سويف (تفاصيل) -
إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شُرفة عقار بالإسكندرية (صور) -
أحمد سامي يكشف صفقات سموحة الصيفية -
البترول : تركيب 426 ألف عداد غاز مسبوق الدفع حتي الان -
73.8 مليار جنيه استثمارات قطاع الزراعة خلال عام 2021/2022 -
صورة الملك سلمان تستوقف مسنة بوسنية.. هذا رجل عظيم قدم لنا الكثير -
يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن -
خلال يوم .. "طالبان" تفقد 455 من مقاتليها في مواجهات مع الجيش الأفغاني -
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. مكة و"المشاعر المقدسة" كما لم تشاهدها من قِبَل

Print
تجهيزات متكاملة واستعدادات مستمرة لراحة ضيوف الرحمن

بالصور.. مكة و

أنهت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة خطتها لاستقبال ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، ورفعت من جهازية وكفاءة الإنارة في موسم حج هذا العام 1442هـ وجنّدت طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة الحجاج.

ويقوم بالإشراف على صيانة الإنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة جهاز فني متكامل من مهندسين ومشرفين يقومون بالمتابعة الإدارية والميدانية لجميع ما يتعلق بشبكة الإنارة، التي يبلغ عددها الإجمالي (175.000) برج وعامود إنارة، إلى جانب تهيئة الطرق الرابطة بين المشاعر المقدسة (منى- عرفات- مزدلفة) بعدد (800) برج وعامود إنارة و(2000) كشاف وفانوس.

وتم توفير (28) صاريًا للإنارة لدعم الجهات الخدمية المشاركة في أعمال الحج ولأعمال الطوارئ، وقد وضعت أمانة العاصمة المقدسة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة شبكة الإنارة من خلال تسخير (8) فِرَق صيانة تعمل على مدار الساعة مزودة بـ(160) مهندسًا وفنيًّا وعاملًا، و(71) معدةً، بالتنسيق المستمر والمتواصل مع الشركة للكهرباء لدعم الطاقة الكهربائية لشبكات الإنارة.

وتأتي تلك الجهود في إطار حرص المملكة على تحقيق موسم ناجح للحج بجميع مراحله، وعلى مستوى كل القطاعات، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وتسخير جميع الإمكانات والسبل من أجل ضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.

بالصور.. مكة و

بالصور.. مكة و

بالصور.. مكة و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية