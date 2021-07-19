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الصحة: آلية حركة الحجاج داخل المشاعر تسير وفق الإجراءات الاحترازية

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الصحة: آلية حركة الحجاج داخل المشاعر تسير وفق الإجراءات الاحترازية الصحة: آلية حركة الحجاج داخل المشاعر تسير وفق الإجراءات الاحترازية
قالت: الوضع الصحي مطمئن وهناك 40 فريقاً إسعافياً لخدمة ضيوف الرحمن

الصحة: آلية حركة الحجاج داخل المشاعر تسير وفق الإجراءات الاحترازية

‬قالت وزارة الصحة اليوم إن الوضع الصحي في المشاعر المقدسة مطمئن وآلية حركة الحجاج داخل المشاعر تسير وفق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة أن هناك 40 فريقاً إسعافياً لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

وأمس قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا أو أمراض مؤثرة على الصحة العامة بين الحجاج ولله الحمد.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لحج عام 1442هـ الذي عقد في العوالي بمكة المكرمة بمشاركة المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب والمتحدث الرسمي بوزارة الحج والعمرة المهندس هشام بن سعيد: إن الإجراءات الوقائية تواكب المراحل الرئيسة لحج هذا العام 1442هـ بدءاً من المرحلة الأولى التي تسبق بداية مناسك الحج، وشملت عدة جوانب من أبرزها حالة التحصين للحجاج، وتعريف الحجاج بالإجراءات الاحترازية ورفع مستويات الوعي لديهم وتوفير كل ذلك بعدة لغات.


وأشار إلى أهمية المرحلة الثانية من الإجراءات الصحية التي تكون فيها مناسك الحج وتأديتها من خلال النقاط والمراحل التي سيمر بها الحجاج – بإذن الله – وستكون هناك خطوات لكل نقطة وكل مرحلة، بما يكفل بإذن الله أن تكون إجراءات الحج آمنة وصحية.

ولفت النظر إلى وجود قادة صحيين يمثلون مجموعة من المتخصصين لديهم الخبرة الكافية لمرافقة مجموعة من الحجاج للاطمئنان على أوضاعهم الصحية حتى نهاية مناسكهم وعودتهم سالمين وآمنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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