حجاج بيت الله يغادرون منى إلى عرفات.. التصعيد انتهى في ثلاث ساعات

★ ★ ★ ★ ★

بدءاً من الساعة الخامسة فجر اليوم وحتى الساعة الثامنة صباحاً.. ركن الحج الأعظم

بدأت وفود الحجاج تغادر مشعر منى باتجاه صعيد "عرفات" عند الساعة الخامسة من فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وكان حجاج بيت الله قد أدوا صلاة الفجر في مخيماتهم بمشعر "منى" قبل الانطلاق عبر الحافلات ووفق جدول زمني محدد من قبل وزارة الحج والعمرة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد بينت أن تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى عرفات سوف يبدأ من الساعة الخامسة فجر يوم التاسع وحتى الساعة الثامنة صباحاً، حيث سيتم إنزال الحجاج في نقاط محددة لكل مسار على امتداد مخيمات كل منطقة (بحسب الألوان) ولا توجد خدمة النقل المباشر من الحرم إلى عرفات على أن تبدأ نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة من بعد وقت الغروب إلى الساعة العاشرة مساءً، ويتم إنزال الحجاج في نقاط إنزال محددة لكل مسار على امتداد مخيمات كل منطقة (بحسب الألوان) وحددت الفترة الأولى لمغادرة مزدلفة للمتعجلين من منتصف الليل حتى الساعة الثالثة فجراً، ويكون التفويج من مزدلفة إلى مخيمات الحجاج في مشعر منى، حيث سيتجه الحجاج لرمي جمرة العقبة الكبرى وفق مواعيد مجدولة من وحدة التفويج لكل مخيم، وسيتم الانتقال سيراً على الأقدام لجسر الجمرات مع توفير عربات نقل خفيف (غولف) لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.