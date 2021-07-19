أخبار عاجلة

صورة الملك سلمان تستوقف مسنة بوسنية.. هذا رجل عظيم قدم لنا الكثير -
يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن -
خلال يوم .. "طالبان" تفقد 455 من مقاتليها في مواجهات مع الجيش الأفغاني -
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق -
الرئيس الأفغاني محملاً أمريكا مسؤولية تدهور الأمن: 6 أشهر ونهزم "طالبان" -
"سعود الطبية" تنهي معاناة 3 مرضى عبر عمليات عيون ناجحة دون أية مضاعفات -
فيديو صادم.. سقوط رضيع من الطابق الثاني وإنقاذ مفاجئ بانتظاره -
"أمين مكة" يوجه بالتفتيش على المقاولين وشركات الخدمات ومعالجة أوجه القصور -
"الغنوشي" يغادر المستشفى بعد ساعات من دخولها.. وتكتم على حالته الصحية -
التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه الطلاب والاهالى تستقبلهم بالورود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حجاج بيت الله يغادرون منى إلى عرفات.. التصعيد انتهى في ثلاث ساعات

Print
بدءاً من الساعة الخامسة فجر اليوم وحتى الساعة الثامنة صباحاً.. ركن الحج الأعظم

حجاج بيت الله يغادرون منى إلى عرفات.. التصعيد انتهى في ثلاث ساعات

بدأت وفود الحجاج تغادر مشعر منى باتجاه صعيد "عرفات" عند الساعة الخامسة من فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وكان حجاج بيت الله قد أدوا صلاة الفجر في مخيماتهم بمشعر "منى" قبل الانطلاق عبر الحافلات ووفق جدول زمني محدد من قبل وزارة الحج والعمرة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد بينت أن تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى عرفات سوف يبدأ من الساعة الخامسة فجر يوم التاسع وحتى الساعة الثامنة صباحاً، حيث سيتم إنزال الحجاج في نقاط محددة لكل مسار على امتداد مخيمات كل منطقة (بحسب الألوان) ولا توجد خدمة النقل المباشر من الحرم إلى عرفات على أن تبدأ نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة من بعد وقت الغروب إلى الساعة العاشرة مساءً، ويتم إنزال الحجاج في نقاط إنزال محددة لكل مسار على امتداد مخيمات كل منطقة (بحسب الألوان) وحددت الفترة الأولى لمغادرة مزدلفة للمتعجلين من منتصف الليل حتى الساعة الثالثة فجراً، ويكون التفويج من مزدلفة إلى مخيمات الحجاج في مشعر منى، حيث سيتجه الحجاج لرمي جمرة العقبة الكبرى وفق مواعيد مجدولة من وحدة التفويج لكل مخيم، وسيتم الانتقال سيراً على الأقدام لجسر الجمرات مع توفير عربات نقل خفيف (غولف) لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

حجاج بيت الله يغادرون منى إلى عرفات.. التصعيد انتهى في ثلاث ساعات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صورة الملك سلمان تستوقف مسنة بوسنية.. هذا رجل عظيم قدم لنا الكثير

صورة الملك سلمان تستوقف مسنة بوسنية.. هذا رجل عظيم قدم لنا الكثير

يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن

يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن

خلال يوم .. "طالبان" تفقد 455 من مقاتليها في مواجهات مع الجيش الأفغاني

خلال يوم .. "طالبان" تفقد 455 من مقاتليها في مواجهات مع الجيش الأفغاني

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق