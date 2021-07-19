★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن اندهاشه من بيان السفارة الإسرائيلية بالقاهرة عن سد النهضة الإثيوبي.

وقال أديب، عبر برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «من المرات النادرة التي أرى فيها بيان للسفارة الإسرائيلية في مصر، وأصدروه عن سد النهضة، ونفيهم عن وجود أي علاقة لهم بموضوع السد هو شئ غريب».

وأضاف: «لو الإسرائيلي حلف على المية تجمد أنه ليس له علاقة بأي شئ يحدث في المنطقة لن أصدقه.. الصُباع الإسرائيلي موجود في كل مكان، وهذه سياسة دولة ولا يمكن الحكم إذا كان صح أم خطأ لأن سياستهم أن يكونو موجودين ومؤثرين».

وأردف: «ما أثار اهتمامي هو صدور بيان لأنهم في العادة في هذه الموضوعات لا يتكلمون ولا يتحدثون عنها».

كانت السفارة الإسرائيلية قد أصدرت بيانا مساء الأحد أكدت فيه أن «ما تردد مؤخرا عن ضلوع إسرائيل في موضوع سد النهضة عار من الصحة ولا أساس له»، مضيفة أنها «تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة ومعنية باستقرار مصر وسلامتها».

وقال بيان للسفارة الإسرائيلية نشرته عبر حسابها في تويتر، إنها «تعرب عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضافت السفارة أنها «تؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار من الصحة ولا أساس له».

وشددت «إسرائيل على أنها لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر».

وأشارت السفارة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه، مُعربة عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث.