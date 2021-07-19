فضل يوم عرفة وموعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

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يصوم ملايين المسلمين حول العالم، يوم عرفة سنة عن النبي (ص)، لأنه يوم مبارك يستحب فيه الصيام والدعاء.

وعن فضل صيام يوم عرفة، قال الرسول (ص): «صيام يوم عرفة احتسب علَى اللهِ أن يكفّر السنة الَّتي قبله، والسنة التي بعده»، رواه مسلم، وقوله (ص): «ما من يوم أكثر أن يعتق فيه عتقاء من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنوا فيباهي بهم الملائكة سبحانه وتعالى» رواه مسلم، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها : «ما من السنة يوم أحب إليّ أن أصومه من يوم عرفة» [ مصنف ابن أبي شيبة 2/341 ] وذلك وفقا لما نشره الأزهر الشريف.

أما عن الدعاء فقد قال النبي (ص): «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» رواه الترمذي.

وقال النووي: «يُسْتَحَبُّ الإِكثارُ من هذا الذِّكر والدُّعاء، ويَجتهدُ في ذلك، فهذا اليوم أفْضَلُ أيامِ السَّنَة للدُّعاء، وهو مُعْظَمُ الحَجِّ ومَقْصُودُه، والمُعَوَّلُ عليه، فينبغي أنْ يَسْتَفْرِغَ الإنسانُ وُسْعَهُ في الذِّكر والدُّعاءِ وفي قراءةِ القرآنِ، وأنْ يدعوَ بأنواعِ الأدعية، ويأتي بأنواعِ الأذكار، ويدعو لِنَفْسِه ووالديه وأقارِبِه، ومشايِخِه وأصحابِه وأصدقائِه وأحبابِه، وسائِرِ مَنْ أحْسَنَ إليه، وجميعِ المسلمين».

وسيكون غدا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك وستقام صلاة العيد وفقا لمعهد البحوث الفلكية في المواعيد التالية لكل محافظة:

طابا الساعة 5:18

العريش الساعة 5:19

نويبع الساعة 5:20

القاهرة الساعة 5:32

الجيزة الساعة 5:32

الإسكندرية الساعة 5:35

بورسعيد الساعة 5:25

السويس الساعة 5:27

سانت كاترين الساعة 5:24

شرم الشيخ الساعة 5:24

دمنهور الساعة 5:33

طنطا الساعة 5:31

بنها الساعة 5:31

كفر الشيخ الساعة 5:31

بنها الساعة 5:31.

الفيوم الساعة 5:35

بني سويف الساعة 5:34

المنيا الساعة 5:38

أسيوط الساعة 5:38

قنا الساعة 5:34

سوهاج الساعة 5:37

حلايب الساعة 5:25

شلاتين الساعة 5:28

أسوان الساعة 5:37

أبوسمبل الساعة 5:45

مطروح الساعة 5:45

الغردقة الساعة 5:27

الخارجة الساعة 5:47

الإسماعلية 5:36

دمياط 5:27

السلوم 5:53