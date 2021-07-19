سعد سمير: أتمنى رؤية الأهلي دائمًا على منصات التتويج.. وأنا مشجع قبل أن أكون لاعبًا

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قال سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، إنه يرغب دائمًا في رؤية ناديه على منصات التتويج، بغض النظر عن مشاركته أساسيًا من عدمها، خاصة أنه مشجع للقلعة الحمراء في المقام الأول، قبل أن يكون لاعبًا.

وأضاف سمير، في تصريحات تلفزيونية: «التتويج ببطولة إفريقيا، تكليل لمجهود اللاعبين بعدما بذلوا قصارى جهدهم من أجل الوصول لما هم عليه الآن، وتتويجي بـ24 بطولة مختلفة مع الأهلي، يعد تاريخًا مشرفًا لي».

وتابع: «محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أبلغني أن ما وصلت إليه مع الأهلي من ألقاب تاريخ كبير، خاصة أنهم 24 بطولة مختلفة منهم 4 بطولات إفريقيا.. وإشادة الخطيب بما وصلت له مع الأهلي وسام على صدري خاصة وأنه الأب الروحي لنا.. ووجودي داخل النادي شرف كبير أحمد الله عليه».

وأوضح أنه ما زال في عقده عامين مع الأهلي، ويبذل قصارى جهده في التدريبات من أجل المشاركة، مضيفًا: «أي حد يشارك أساسيًا يؤدي بشكل مميز، والأهلي يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين في الخط الخلفي وهو ما يزيد من المنافسة بين اللاعبين، ولكن في النهاية وجهة نظر المدير الفني تحسم اسم المشارك أساسيًا وعلينا احترامها».