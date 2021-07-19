أخبار عاجلة

شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت -
بداية ساخنة لـ«ذا روك»..نجم الأكشن يحقق 32 مليون دولار بفيلم «Jungle Cruise» (فيديو) -
«الصيف الأكثر حرارة».. الأرصاد تحذر من التعرض للشمس من الظهر حتى العصر -
بالصافرات والزغاريد.. انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة  -
انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإفتاء بمشاركة 85 دولة بالقاهرة -
الخميس المقبل انطلاق أول دوري سعودي للسيدات للكرة الطائرة -
«العارف» يواصل تصدره لشباك تذاكر السينما..والإجمالي 2 مليون و 41 ألف جنيه الأحد -
أبرزهم ديبالا.. نجوم يستحقون المزيد من اللعب مع أنديتهم في الموسم المُقبل -
رسميًا..بطلة مصر تعتزل بعد الاخفاق فى أوليمبياد طوكيو -
ويلي وأكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط توسعان شراكتهما لمساعدة المتخصصين الماليين على تطوير حياتهم المهنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

سعد سمير: أتمنى رؤية الأهلي دائمًا على منصات التتويج.. وأنا مشجع قبل أن أكون لاعبًا

Print
سعد سمير: أتمنى رؤية الأهلي دائمًا على منصات التتويج.. وأنا مشجع قبل أن أكون لاعبًا سعد سمير: أتمنى رؤية الأهلي دائمًا على منصات التتويج.. وأنا مشجع قبل أن أكون لاعبًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، إنه يرغب دائمًا في رؤية ناديه على منصات التتويج، بغض النظر عن مشاركته أساسيًا من عدمها، خاصة أنه مشجع للقلعة الحمراء في المقام الأول، قبل أن يكون لاعبًا.

وأضاف سمير، في تصريحات تلفزيونية: «التتويج ببطولة إفريقيا، تكليل لمجهود اللاعبين بعدما بذلوا قصارى جهدهم من أجل الوصول لما هم عليه الآن، وتتويجي بـ24 بطولة مختلفة مع الأهلي، يعد تاريخًا مشرفًا لي».

وتابع: «محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أبلغني أن ما وصلت إليه مع الأهلي من ألقاب تاريخ كبير، خاصة أنهم 24 بطولة مختلفة منهم 4 بطولات إفريقيا.. وإشادة الخطيب بما وصلت له مع الأهلي وسام على صدري خاصة وأنه الأب الروحي لنا.. ووجودي داخل النادي شرف كبير أحمد الله عليه».

وأوضح أنه ما زال في عقده عامين مع الأهلي، ويبذل قصارى جهده في التدريبات من أجل المشاركة، مضيفًا: «أي حد يشارك أساسيًا يؤدي بشكل مميز، والأهلي يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين في الخط الخلفي وهو ما يزيد من المنافسة بين اللاعبين، ولكن في النهاية وجهة نظر المدير الفني تحسم اسم المشارك أساسيًا وعلينا احترامها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

حالات فصل الموظف بغير الطريق التأديبي (تعرف عليها)

حالات فصل الموظف بغير الطريق التأديبي (تعرف عليها)

المفتي: السيسي أدرك بفهمه العميق للدين ما تمثله أفكار الجماعات الإرهابية من خطر يهدد العالم

المفتي: السيسي أدرك بفهمه العميق للدين ما تمثله أفكار الجماعات الإرهابية من خطر يهدد العالم

خلال آخر يوم.. محافظ بني سويف يتابع امتحانات الثانوية في «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل»

خلال آخر يوم.. محافظ بني سويف يتابع امتحانات الثانوية في «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل»