لا يتحدث كثيرا.. موسيماني: أعتبر نفسي محظوظا بالعمل مع شخصية كـ«الخطيب»

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أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بالتعامل مع رئيس النادي محمود الخطيب.

وقال موسيماني، في تصريحات تليفزيونية: «أنا أسعد شخص بالعمل مع الأسطورة محمود الخطيب، دائما متواجد معنا بالأوقات الصعبة، لا يتحدث كثيرا ولكنه يدعمني فقط.. إنه مختلف عن أي رئيس نادي تعاملت معه من قبل لأنه كان لاعبا كبيرا فيفهم جيدا كرة القدم.. نعم أعتبر نفسي محظوظا بالعمل مع شخصية كذلك».

وأضاف: «الخطيب أخبرني في بداية عملي مع الأهلي أنه اختارني وسط العديد من الأسماء لأنه يثق بي، كما أنني أعلم جيدا كل شئ عن الكرة الأفريقية، خاصة لأن الفريق وقتها كان مقبلا على نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.. فقلت له نعم أنا أعلم كل شئ عن فريق الوداد، نقاط القوة والضعف وكذلك العديد من اللاعبين».