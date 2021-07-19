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أحمد شوبير: ابني مصطفى يرغب في المشاركة أساسيًا.. والأهلي طلب تجديد عقده

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أحمد شوبير: ابني مصطفى يرغب في المشاركة أساسيًا.. والأهلي طلب تجديد عقده أحمد شوبير: ابني مصطفى يرغب في المشاركة أساسيًا.. والأهلي طلب تجديد عقده

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أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نجله مصطفى، حارس مرمى الأهلي، يرغب في المشاركة بشكل أساسي في الفترة المقبلة.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «ما أعلمه أن مصطفى يرغب في المشاركة بشكل أساسي في الفترة المقبلة، فهو يرى أن تجربة الإعارة لمصطفى محمد مهاجم السابق، ومحمد شريف مهاجم الأهلي، كانت ناجحة»، مضيفًا: «في النهاية أمر رحيله من عدمه هو قرار النادي الأهلي، إذا تمسك الفريق الأحمر باستمراره مع الفريق، بالتأكيد سنرحب بهذا الأمر بدون نقاش».

وأضاف: «أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، تحدث مع مصطفى الأيام الماضية من أجل تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل»، موضحا: «الأهلي متمسك بمصطفى، وهذا أمر واضح، ولكن هل من الممكن أن يجدد الأهلي عقد الحارس ويتم إعارته في الميركاتو الصيفي المقبل؟، هذا ما سيتضح في نهاية الموسم الجاري».

وتابع: «بالتأكيد أتمنى أن أرى مصطفى حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب ، ولا أتدخل في مستقبله لا من قريب أو من بعيد».

المصرى اليوم

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