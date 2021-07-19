مدرب حراس الأهلي يعلق على خطأ محمد الشناوي أمام بيراميدز

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علق ميشيل يانكوني، مدرب حراس مرمى الأهلي، على خطأ اللاعب محمد الشناوي أمام بيراميدز في الدوري العام.

وأوضح يانكوني، في تصريحات تليفزيونية: «لا أحد لا يخطئ، هذه هي الحياة، عندما تخطئ مرة أو اتنين خلال موسم هذا طبيعي، يجب أن تكون هادئا وتركز على نفسك وأن تتفادى ذلك في المباراة المقبلة، وهذا ما فعله الشناوي».

وأكمل: «محمد الشناوي إصابته كانت طبيعية بالنسبة لحارس مرمى، لعب نهائي إفريقيا وهو سليم بنسبة 100% بدنيا وطبيًا».

وأضاف: «الإصابة كانت تعوقه فقط عن تنفيذ تسديدات ولكن لا تمنعه من المشاركة».

وتابع: «عندما تدرب حراس الأهلي يجب أن يكون هناك جاهزية للـ3 حراس المشاركين في أي مباراة».

وأتم: «اللعيبة تخاف على بعض، وهذه أسباب انتصارات الأهلي، على لطفي يعلم أن مهمته ليست على الدكة فقط، هو جاهز للمشاركة».