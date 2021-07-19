متابعة جوية وميدانية لراحة الحجاج بمنى
أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 1054 خلال الستة شهور الماضية وبمتوسط يومي بلغ 5 أشخاص، في حين حققت مع 4017 متهما بمتوسط يومي يبلغ 22،...
اكتسح خروف العيد غالبية تجهيزات زينة عيد الأضحى المبارك، حيث قامت معظم المحال من عطورات وملابس وإكسسوارات بتزيين محالهم وبضائعهم...
أسعار الحلويات تنافس الأضاحي
تشهد محلات بيع الحلويات ازدحاما من قِبل المتسوقين قبيل أيام من حلول عيد الأضحي، حيث ينتعش قطاع المأكولات بشكل كبير في المواسم...
بعد 3 أيام من قرار وزارة النقل بإغلاق جسر الخليج من تاريخ 5/12/1442 الموافق 15/7/2021 وحتى 12/12/1442 الموافق 22/7/2021 تتواصل اختناقات المرور بالطرق...
تمكن فريق طبي من مركز القلب، بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة حاج «باكستاني»، أصيب بنوبة قلبية حادة، خلال...
دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي مركز القيادة المتنقلة (عربة ثريا) التي تؤدي عمليات متنقلة وغرفة قيادة...