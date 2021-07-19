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متابعة جوية وميدانية لراحة الحجاج بمنى

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عاجل | قضايا الفساد توقف 5 متهمين يوميا

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 1054 خلال الستة شهور الماضية وبمتوسط يومي بلغ 5 أشخاص، في حين حققت مع 4017 متهما بمتوسط يومي يبلغ 22،...

e97defae7b.jpgالدمام : زينة علي
dd2a5747a4.jpg09 ذو الحجة 1442 هـ
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الخروف يتسيد زينة العيد

اكتسح خروف العيد غالبية تجهيزات زينة عيد الأضحى المبارك، حيث قامت معظم المحال من عطورات وملابس وإكسسوارات بتزيين محالهم وبضائعهم...

icon-byline.pngالرياض: فيصل درويش
icon-clock.png08 ذو الحجة 1442 هـ
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الحلويات تنافس الأضاحي

تشهد محلات بيع الحلويات ازدحاما من قِبل المتسوقين قبيل أيام من حلول عيد الأضحي، حيث ينتعش قطاع المأكولات بشكل كبير في المواسم...

icon-byline.pngالرياض: فيصل درويش
icon-clock.png08 ذو الحجة 1442 هـ
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بدائل جسر الخليج تعجز عن استيعاب المركبات

بعد 3 أيام من قرار وزارة النقل بإغلاق جسر الخليج من تاريخ 5/12/1442 الموافق 15/7/2021 وحتى 12/12/1442 الموافق 22/7/2021 تتواصل اختناقات المرور بالطرق...

icon-byline.pngالوطن: مؤيد معافا
icon-clock.png08 ذو الحجة 1442 هـ

إنقاذ حياة حاج أصيب بنوبة قلبية

تمكن فريق طبي من مركز القلب، بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة حاج «باكستاني»، أصيب بنوبة قلبية حادة، خلال...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png08 ذو الحجة 1442 هـ

4 عربات متنقلة وتحكم بالأحداث الطارئة

دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي مركز القيادة المتنقلة (عربة ثريا) التي تؤدي عمليات متنقلة وغرفة قيادة...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png08 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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