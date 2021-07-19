«مياه مطروح» ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

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وجه إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى وفصل الصيف، مع الاخذ في الاعتبار أوقات الذروة ونظرا لتزايد استهلاك المواطنين لمياه الشرب في هذه الفترة من كل عام، وضرورة اتخاذ الإجراءات الممكنة لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب بالمحافظة، وانتظام العمل بنظام النوبتجيات على مدار 24 ساعة.

وشدد خالد على كل فرق المتابعة الميدانية متابعة البلاغات الواردة من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، بالإضافة إلى متابعة المشاكل والحالات التي قد تطرأ وخاصة التي قد تؤثر على انتظام ضخ المياه لدى المواطنين والعمل على متابعتها لحين الانتهاء منها في أسرع وقت.

كما ناشد المواطنين الترشيد في استهلاك المياه واتباع تعليمات التخلص الآمن من مخلفات الاضاحي .

وطالب رئيس شركة مياه مطروح المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي شكوي من خلال الخط الساخن والذي يعمل على مدار 24 ساعة على رقم 125 من أي تليفون ارضي أو عن طريق الأرقام الاتية ( 0464949851-0464949852-046125125-0464760000-0464760001-0464760002) أو عن طريق رسائل الموبيل الواتس أب للعلاقات العامة: 01154444550 ) أو عن طريق رسائل موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على صفحة الشركة الرسمية ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح).