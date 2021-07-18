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موسيماني: الخسارة أمام سيمبا كانت نقطة تحول في تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

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موسيماني: الخسارة أمام سيمبا كانت نقطة تحول في تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة موسيماني: الخسارة أمام سيمبا كانت نقطة تحول في تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

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قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إن الخسارة على يد سيمبا التنزاني في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال كانت نقطة تحول كبيرة في تتويج الفريق باللقب العاشر.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية: «لا تستطيع الصعود إلى القمة إلا إذا هبطت إلى القاع، وهذا ما حدث في مباراة سيمبا».

وأضاف: «الهزيمة من سيمبا كانت بمثابة ثورة استيقاظ لنا جميعاً كلاعبين وكجهاز فني، وكشفت لنا أخطائنا التي تم علاجها بعد ذلك».

وأنهى تصريحاته: «أصعب مباراتين في مشوار الأهلي بدوري أبطال أفريقيا أمام سيمبا بتنزانيا ،اللعب ضدهم مجهد جداً ويلعبون كرة مميزة، كذلك مباراة صن داونز بالقاهرة».

المصرى اليوم

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