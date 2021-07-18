محمد صلاح يغضب من صفقة ليفربول الجديدة خلال معسكر الريدز في النمسا .. صور

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، أظهر غضبه خلال تدريبات فريقه الإنجليزي مساء أمس، بعدما شاهد النجم المصري العالمي، صفقة ليفربول الجديدة، تفشل في قطع الكرة مرتين.

وكان إبراهيم كوناتي المنضم حديثا لصفوف فريق ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي 2021، تعرض لهزة دفاعية بعدما نجح المدافع الكاميروني جويل ماتيب، في مرواغته مرتين، وتسجيله هدفين من خلال إخفاق المدافع الجديد، الأمر الذي أغضب محمد صلاح، وجعله يلوح بيديه في الهواء اعتراضا على أداء المدافع الجديد. الجدير بالذكر، كوناتي انضم إلى ليفربول هذا الصيف، قادما من لايبزيج الألماني.