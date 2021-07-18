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اتفاق جديد بين طالبان وكابول على تسريع المفاوضات للوصول إلى تسوية

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اتفاق جديد بين طالبان وكابول على تسريع المفاوضات للوصول إلى تسوية اتفاق جديد بين طالبان وكابول على تسريع المفاوضات للوصول إلى تسوية

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تحدث مختصون في العلاقات الدولية عن اتفاق جديد بين الأفغانية وحركة «طالبان» لتسريع المفاوضات الجارية في الدوحة وعقد المزيد من اللقاءات عالية المستوى للتوصل لتسوية للأزمة التي تعيشها البلاد، في وقت تتوسع فيه سيطرة حركة «طالبان» ميدانيا وتقول الحكومة إنها تعمل على استعادة الأماكن التي احتلتها الحركة.

وفي هذا الصدد صدر بيان مشترك عن الجانبين، مساء اليوم الأحد، عقب جولة مفاوضات في العاصمة القطرية، جاء فيه إنهما اتفقا «على ضرورة تسريع المفاوضات من أجل إيجاد حل عادل ودائم للوضع الحالي في أفغانستان في أقرب وقت ممكن».

وذكر البيان أن الجانبين: «يتفهمان الحاجة إلى حل وسط يستجيب لمصالح وتطلعات جميع الرجال والنساء في أفغانستان في ضوء المبادئ الإسلامية».
وأكد الجانبان الالتزام «بالمشاركة في مفاوضات رفيعة المستوى للتوصل إلى مثل هذه التسوية، وتحقيقا لهذه الغاية سيواصلان عقد مثل هذه الاجتماعات في المستقبل».

المصرى اليوم

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