أخبار عاجلة

الفيصل يكرم طلاب أم القرى الحاصلين على جوائز عالمية في جنیف للابتكارات2021 -
"التجارة" تستدعي 328 مركبة إنفينيتي.. خلل في مضخة الوقود وآخر في "الكردان" -
شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس -
"جامعة طيبة" تُصدر قراراً بتحويل كلية المجتمع وفروعها إلى كلية تطبيقية -
التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه الطلاب والاهالى تستقبلهم بالورود -
رئيس «حسابات المالية»: حصر إجراءات الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية -
ضبط طالبين بالقاهرة والدقهلية لتصوير ونشر أسئلة الجيولوجيا والتفاضل على صفحات الغش الإلكترونى -
سر ألوان «قوس قزح» على العملة البلاستيكية.. مصدر يكشف وظيفتها المهمة -
الإمارات تبدأ تطعيم الأطفال من سن 3 إلى 17 سنة بلقاح سينوفارم -
أستاذة مصريات تطالب بإحياء «عيد الحق والحقيقة» الفرعوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سيد عبدالحفيظ عن منافسة الأهلي على الدوري: «عيل من عيالنا ما نقدرش نفرط فيه»

Print
سيد عبدالحفيظ عن منافسة الأهلي على الدوري: «عيل من عيالنا ما نقدرش نفرط فيه» سيد عبدالحفيظ عن منافسة الأهلي على الدوري: «عيل من عيالنا ما نقدرش نفرط فيه»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد كابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفترة المقبلة ستكون بها مكافآت مضاعفة للاعبين لتحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: «الدوري المصري عيل من عيالنا وما نقدرش نفرط فيه ونتباهى بتحقيق البطولات، والدوري من البطولات الكبرى والأم بين البطولات الأخرى، كما أن الأفضلية للنادي الأهلي في ترتيب الدوري بعد لعب جميع المباريات المؤجلة».

وأضاف أن النادي الأهلي يحترم ويقدر اللاعبين والجمهور والإدارة، كما أنه لا يجوز أي تعدٍ أو تجاوز من قبل أي شخص، منوهًا إلى أن المنافسة تكون خلال الـ90 دقيقة وبعد المباراة يكون الاحترام هو السائد.

وأشار عبدالحفيظ، إلى أن إقامة ممر شرفي لفريق كايزر تشيفز هو الأهم وهو من الاحترام، موضحًا أن مفهوم الرياضة هو الاحترام، والتنافس ينتهي بنهاية المباراة.

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن أرقام النادي خلال الـ 5 سنوات الماضية كانت جيدة حيث وصل الفريق لنهائي دوري الأبطال 4 مرات من أصل 5.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفوز بالبطولة الإفريقية نتيجة عمل جماعي.

وتابع أن الأهلي التقى فريق كايزر تشيفز مرتين فقط والفأل الحسن أن الأهلي حقق بطولتين في المرتين ولم يواجه الفريق في أي أدوار أخرى.

وأكد: «أغلقنا صفحة دوري أبطال إفريقيا والهدف الحفاظ على بطولة الدوري حاليا ولن نفرط فيه فـ الأهلي حامل اللقب والمهم للاعبين والجهاز الفني الفوز في المباريات المتبقية لحصد اللقب الذي يحتفظ به الفريق».

وأوضح أن مباراة الأهلي وكايزر تشيفز كانت الأهم على مستوى العالم في توقيتها بعد انتهاء كل المسابقات العالمية والدوريات، وكانت الفرصة جيدة لكتابة التاريخ وإظهار قدرات الفريق.

وأكمل أن هدف محمد شريف رائع «من خرم إبرة» وهدفي قفشة والسولية بهما شكل جمالي، كاشفا عن حديث موسيماني مع لاعبي الأهلي بين شوطي مباراة كايزر تشيفز، عندما قال لهم «مينفعش نرجع من المغرب بدون الكأس».

وأشار عبدالحفيظ إلى أن أصعب لحظة في البطولة كانت في مباراة فيتا كلوب بالكونغو، حيث كان يحتاج الفريق للفوز، وأي نتيجة أخرى كانت ستطيح بـ الأهلي خارج البطولة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «حسابات المالية»: حصر إجراءات الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية

رئيس «حسابات المالية»: حصر إجراءات الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية

ضبط طالبين بالقاهرة والدقهلية لتصوير ونشر أسئلة الجيولوجيا والتفاضل على صفحات الغش الإلكترونى

ضبط طالبين بالقاهرة والدقهلية لتصوير ونشر أسئلة الجيولوجيا والتفاضل على صفحات الغش الإلكترونى

سر ألوان «قوس قزح» على العملة البلاستيكية.. مصدر يكشف وظيفتها المهمة

سر ألوان «قوس قزح» على العملة البلاستيكية.. مصدر يكشف وظيفتها المهمة

الإمارات تبدأ تطعيم الأطفال من سن 3 إلى 17 سنة بلقاح سينوفارم

الإمارات تبدأ تطعيم الأطفال من سن 3 إلى 17 سنة بلقاح سينوفارم