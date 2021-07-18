سيد عبدالحفيظ عن منافسة الأهلي على الدوري: «عيل من عيالنا ما نقدرش نفرط فيه»

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أكد كابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفترة المقبلة ستكون بها مكافآت مضاعفة للاعبين لتحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: «الدوري المصري عيل من عيالنا وما نقدرش نفرط فيه ونتباهى بتحقيق البطولات، والدوري من البطولات الكبرى والأم بين البطولات الأخرى، كما أن الأفضلية للنادي الأهلي في ترتيب الدوري بعد لعب جميع المباريات المؤجلة».

وأضاف أن النادي الأهلي يحترم ويقدر اللاعبين والجمهور والإدارة، كما أنه لا يجوز أي تعدٍ أو تجاوز من قبل أي شخص، منوهًا إلى أن المنافسة تكون خلال الـ90 دقيقة وبعد المباراة يكون الاحترام هو السائد.

وأشار عبدالحفيظ، إلى أن إقامة ممر شرفي لفريق كايزر تشيفز هو الأهم وهو من الاحترام، موضحًا أن مفهوم الرياضة هو الاحترام، والتنافس ينتهي بنهاية المباراة.

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن أرقام النادي خلال الـ 5 سنوات الماضية كانت جيدة حيث وصل الفريق لنهائي دوري الأبطال 4 مرات من أصل 5.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفوز بالبطولة الإفريقية نتيجة عمل جماعي.

وتابع أن الأهلي التقى فريق كايزر تشيفز مرتين فقط والفأل الحسن أن الأهلي حقق بطولتين في المرتين ولم يواجه الفريق في أي أدوار أخرى.

وأكد: «أغلقنا صفحة دوري أبطال إفريقيا والهدف الحفاظ على بطولة الدوري حاليا ولن نفرط فيه فـ الأهلي حامل اللقب والمهم للاعبين والجهاز الفني الفوز في المباريات المتبقية لحصد اللقب الذي يحتفظ به الفريق».

وأوضح أن مباراة الأهلي وكايزر تشيفز كانت الأهم على مستوى العالم في توقيتها بعد انتهاء كل المسابقات العالمية والدوريات، وكانت الفرصة جيدة لكتابة التاريخ وإظهار قدرات الفريق.

وأكمل أن هدف محمد شريف رائع «من خرم إبرة» وهدفي قفشة والسولية بهما شكل جمالي، كاشفا عن حديث موسيماني مع لاعبي الأهلي بين شوطي مباراة كايزر تشيفز، عندما قال لهم «مينفعش نرجع من المغرب بدون الكأس».

وأشار عبدالحفيظ إلى أن أصعب لحظة في البطولة كانت في مباراة فيتا كلوب بالكونغو، حيث كان يحتاج الفريق للفوز، وأي نتيجة أخرى كانت ستطيح بـ الأهلي خارج البطولة.