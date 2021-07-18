أخبار عاجلة

الفيصل يكرم طلاب أم القرى الحاصلين على جوائز عالمية في جنیف للابتكارات2021 -
"التجارة" تستدعي 328 مركبة إنفينيتي.. خلل في مضخة الوقود وآخر في "الكردان" -
شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس -
"جامعة طيبة" تُصدر قراراً بتحويل كلية المجتمع وفروعها إلى كلية تطبيقية -
التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه الطلاب والاهالى تستقبلهم بالورود -
رئيس «حسابات المالية»: حصر إجراءات الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية -
ضبط طالبين بالقاهرة والدقهلية لتصوير ونشر أسئلة الجيولوجيا والتفاضل على صفحات الغش الإلكترونى -
سر ألوان «قوس قزح» على العملة البلاستيكية.. مصدر يكشف وظيفتها المهمة -
الإمارات تبدأ تطعيم الأطفال من سن 3 إلى 17 سنة بلقاح سينوفارم -
أستاذة مصريات تطالب بإحياء «عيد الحق والحقيقة» الفرعوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الأوقاف يكشف ضوابط ومدة التكبير وخطبة العيد

Print
وزير الأوقاف يكشف ضوابط ومدة التكبير وخطبة العيد وزير الأوقاف يكشف ضوابط ومدة التكبير وخطبة العيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضوابط صلاة عيد الاضحي المبارك.

أكد وزير الأوقاف جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، مشيرا إلى تحديد مدة 7 دقائق للتكبيرات، و10 دقائق للخطبة.

وأوضح وزير الأوقاف أن صلاة العيد لن تقام في المساحات المفتوحة والزوايا.

وأضاف: «الله فتح باب الرحمة واسعا للبشرية جمعاء يوم عرفة»، مشيرا إلى أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقادمة وفقا لحديث الرسول.

وتابع: «نحتاج إلى التلبية في أخلاقنا وإتقان العمل، والحفاظ على بلدنا والإكثار من الذكر والتهليل»، مشيرا إلى أن العمل الصالح أحب إلى الله في هذه الأيام.

وأعرب عن أمنيته بعودة الحج إلى طبيعته خلال العام المقبل بعد مواجهة وباء كورونا، مشيرا إلى أن حرص على إتمام الحج بعدد محدود يأتي رغبة في الحفاظ على عدم تعطيل الشريعة، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية في الوقت ذاته.

وأشار إلى أن حصيلة «صكوك الأضاحي» التي جمعت من المديريات فقط وصلت إلى 98 مليون جنيه حتى الآن، مؤكدا أنه تم التشديد على عدم تصوير أي أحد خلال الحصول على نصيبهم من الأضاحي، تجنبا لإيذاء مشاعرهم.

وأكد وزير الأوقاف فضل جبر الخواطر قائلا «دعوة مجبور الخاطر لا ترد، وهذا أدعى للتكافل الاجتماعي».

وأشاد مبادرة حياة كريمة قائلا: «عمل شرعي ووطني بامتياز، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات كل من فكر وساهم ونفذ»، مشيرا إلى مساهمة الوزارة في المبادرة.

ودعا وزير الأوقاف الجميع إلى المشاركة في مبادرة حياة كريمة قائلا «غني اليوم قد يكون فقير الغد، وفقير اليوم قد يكون غني اليوم»، مؤكدا جواز تخصيص أموال الزكاة والصدقات لصالح مشروع حياة كريمة، كون المشروع يستهدف الطبقات الأولى بالرعاية، ومحدودي الدخل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية