وزير الأوقاف يكشف ضوابط ومدة التكبير وخطبة العيد

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كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضوابط صلاة عيد الاضحي المبارك.

أكد وزير الأوقاف جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، مشيرا إلى تحديد مدة 7 دقائق للتكبيرات، و10 دقائق للخطبة.

وأوضح وزير الأوقاف أن صلاة العيد لن تقام في المساحات المفتوحة والزوايا.

وأضاف: «الله فتح باب الرحمة واسعا للبشرية جمعاء يوم عرفة»، مشيرا إلى أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقادمة وفقا لحديث الرسول.

وتابع: «نحتاج إلى التلبية في أخلاقنا وإتقان العمل، والحفاظ على بلدنا والإكثار من الذكر والتهليل»، مشيرا إلى أن العمل الصالح أحب إلى الله في هذه الأيام.

وأعرب عن أمنيته بعودة الحج إلى طبيعته خلال العام المقبل بعد مواجهة وباء كورونا، مشيرا إلى أن حرص السعودية على إتمام الحج بعدد محدود يأتي رغبة في الحفاظ على عدم تعطيل الشريعة، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية في الوقت ذاته.

وأشار إلى أن حصيلة «صكوك الأضاحي» التي جمعت من المديريات فقط وصلت إلى 98 مليون جنيه حتى الآن، مؤكدا أنه تم التشديد على عدم تصوير أي أحد خلال الحصول على نصيبهم من الأضاحي، تجنبا لإيذاء مشاعرهم.

وأكد وزير الأوقاف فضل جبر الخواطر قائلا «دعوة مجبور الخاطر لا ترد، وهذا أدعى للتكافل الاجتماعي».

وأشاد مبادرة حياة كريمة قائلا: «عمل شرعي ووطني بامتياز، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات كل من فكر وساهم ونفذ»، مشيرا إلى مساهمة الوزارة في المبادرة.

ودعا وزير الأوقاف الجميع إلى المشاركة في مبادرة حياة كريمة قائلا «غني اليوم قد يكون فقير الغد، وفقير اليوم قد يكون غني اليوم»، مؤكدا جواز تخصيص أموال الزكاة والصدقات لصالح مشروع حياة كريمة، كون المشروع يستهدف الطبقات الأولى بالرعاية، ومحدودي الدخل.