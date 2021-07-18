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وزارة النقل توضح حقيقة تكريم وزير النقل لكمساري واقعة قطار منوف

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وزارة النقل توضح حقيقة تكريم وزير النقل لكمساري واقعة قطار منوف وزارة النقل توضح حقيقة تكريم وزير النقل لكمساري واقعة قطار منوف

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نفت وزارة النقل ما تناقلته عدد من المواقع الإلكترونية من تكريم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لكمساري واقعة قطار منوف.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن الوزير قام اليوم بتكريم عدد من قائدي القطارات وعدد من العاملين بالهيئة من الطوائف المختلفة ليس من بينهم كمساري واقعه قطار منوف، وذلك ممن قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات ومنع مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث وحافظوا على ارواح عدد من المواطنين والركاب.

وأهابت وزاره النقل بوسائل الإعلام تحري الدقه والصدق فيما ينشر من أخبار تخص وزاره النقل وعدم إثارة البلبلة لدى الراي العام.

المصرى اليوم

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