رئيس جامعة الزقازيق يتابع سير العمل بالمستشفيات الجامعية استعدادًا لعيد الأضحى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لمستشفيات الجامعة قطاع الحوادث، للوقوف على مدى الاستعدادات لاستقبال المرضى والإجراءات التي تم اتخاذها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، رافقه الدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور وائل صبرى، المشرف العام على الشؤون العلاجية، والدكتور أحمد العوامرى مدير مستشفى الحوادث والاستقبال، والدكتور محمد الحسينى، مدير مستشفى النساء والطوارئ، ومحمد محمد فكرى مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمستشفيات.

وأثنى رئيس الجامعة خلال زيارته على الجهد الجماعى لفريق العمل بمستشفيات جامعة الزقازيق، وقدم التهنئة لجميع الأطقم الطبيبة والعاملين بالمستشفيات بمناسبة حلول عيد الأضحى أعاده الله على مصر بالخير واليمن والبركات.

جدير بالذكر أن مستشفى الحوادث بمستشفيات جامعة الزقازيق يستقبل يوميا من 700 إلى 900 مريض بالاستقبال، بخلاف حوالى 100 طفل باستقبال الاطفال، ويوجد بالاستقبال أيضا 25 سريرا، بالإضافة إلى استقبال الحالات المحولة من مديرية الصحه بالشرقية، في تخصصات جراحة الأوعية والتجميل، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر، وجراحة الاطفال والرمد، ويجرى يوميا عمليات بلست طوارئ من 70 إلى 110 عمليات كبرى بمختلف التخصصات الجراحية، إضافة إلى ما يقرب من 50 إلى 80 عملية صغرى.