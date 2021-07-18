رئيس الهيئة العامة للكتاب: التحول الرقمي كان النجاح الأكبر لمعرض الكتاب هذا العام

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قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بشكل افتراضي كان ابتكارا خاصا، بالإضافة إلى أننا تحكمنا في عدد الزوار من خلال المنصة الإلكترونية.

وأضاف الدكتور هيثم الحاج على، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن الجولات الافتراضية على معرض الكتاب كسرت حاجز المليون زيارة.

وأكدا أن معرض الكتاب يشهد دائما ابتكارات جديدة كل عام. وأشار إلى أن التحول الرقمي كان النجاح الأكبر لمعرض الكتاب هذا العام، لافتاً إلى أن المنصة مستمرة والعمل على أن يكون محتواها متجدد دائما، معقبا: «استطعنا التصدي لعمليات قرصنة خارجية للمنصة الإلكترونية».

وأكد رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن هناك خطة لزيادة أنشطة المنصة ومنها بيع الكتب طوال العام، داعيا الناشرين إلى إنشاء أجنحة ثابتة داخل المنصة، لافتا إلى أن كل الخدمات مقدمة مجانا للجمهور والناشرين. وتابع: فعاليات الطفل إلكترونيا هذا العام شهدت مشاركات واسعة، وأن الندوات والفعاليات التي قدمت هذه الدورة أصبحت أرشيفية على المنصة.