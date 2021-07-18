إدارة الأغذية بصحة قنا تشن حملة على المنشآت الغذائية

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة مراقبة الأغذية التابعة لقطاع الطب الوقائي بقيادة الدكتور أسامة الدسوقي وفريق الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة قد قامت بحملها مكثفة لضبط سوق الغذاء واستمرارا للرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، حيث شارك فريق الاغذية بقيادة الدكتور محمد ابوالوفا مدير إدارة الأغذية وطارق عريان مراقب أول الأغذية بمديرية الصحة في حملة على محلات الأغذية ومخازن الأغذية ومحلات الجزارة والمنشات التي تقدم الأغذية للمواطنين.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت الحملة على ضبط 208 كيلو من الأغذية منتهية الصلاحية وقد تم إعدامها عن طريق فريق الأغذية إضافة إلى ضبط31 لتر من المشروبات الغير صالحة وقد تم إعدامها كما تم عمل 54 محضر مخالف للمنشئات الغذائية المخالفة لعدم إتباع الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الاغذية والعاملين بها.

حملة على محال اللحوم بقنا

وأضاف أنه تم إخطار الجهات المختصة التي بها خطر داهم وعدم إستيفاؤها الإشتراطات الصحية والتي تشكل خطرا على المواطنين

وتم سحب 128 عينة من الأغذية لبيان صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

وأوضح ان فريق مراقبة الاغذية سوف يعملون طوال فترات الاجازة لعيد الاضحى في جميع المراكز للحد من المخالفات التي قد تلحق بالمنشئات الغذائية وذلك لرعاية وحماية كافة المواطنين.

حملة على محال اللحوم بقنا