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"البيئة" تطلق حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية

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استهدفت 10 محافظات بمنطقة مكة المكرمة

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية والضوابط الخاصة بذلك، تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك بهدف رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية من خلال أهم المعايير الصحية والبيطرية.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن الحملة استهدفت مكة المكرمة والليث وخليص وأضم والعرضيات ورابغ والقنفذة وجدة والطائف والجموم.

وأبان أن الكوادر البيطرية متمثلةً في الإرشاد البيطري تتوزع في أسواق الماشية مستهدفة تثقيف المواطنين والمقيمين في كيفية اختيار الأضحية والشروط الواجب توافرها في الأضحية ومراقبة الأسواق وأسعار الأضاحي وتطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان، وذلك من خلال الرد على استفسارات الجمهور في الأسواق؛ لما لذلك من أهمية قصوى في المساهمة في رفع الوعي لدى مرتادي أسواق المواشي.

من جانبه، قال مدير قسم الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة والمشرف على فرق الحج البيطرية، الدكتور عبدالمانع الخيبري، إن آلية التوعية والتثقيف لمرتادي الأسواق في هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة بسبب جائحة كورونا، حيث اعتمد وضع باركود مرفق مع المرشدين البيطريين عن طريق استخدام رمز (QR) يوجد فيه جميع ما يخص التوعية بالأضحية، كما يُساعد الراغبين بشراء الأضاحي بالفحص الطبي البيطري عن طريق التواصل المباشر في أسواق الماشية المستهدفة، وكذلك تُقام منصات إرشادية تعريفية تستقبل استفسارات المستهدفين، واعتمد التوجيه الشفهي بالتحدث مع مرتادي الأسواق لتقديم معلومات علمية، وطرق إرشادية حول أفضل الطرق لاختيار الأضحية، وطرق كشف العيوب فيها.

وفي لفتة جميلة، وزعت إدارة الاتصال الداخلي بالموارد البشرية والعناية بالموظفين، بعض الهدايا للعاملين في موسم حج العام الحالي بمنافذ العاصمة المقدسة والمحاجر (سجادة صلاة، وشاحن، وكوب، ومظلة) مستهدفة مقدمي الخدمة والعاملين في القطاعات المشاركة في موسم هذا الحج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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