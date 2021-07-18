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العامري فاروق يكشف حقيقة خلافه مع الخطيب ..

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العامري فاروق يكشف حقيقة خلافه مع الخطيب .. فيديو العامري فاروق يكشف حقيقة خلافه مع الخطيب ..

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هنأ العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: «بطولة مهمة ومن الطبيعي أن تكون المباريات صعبة، خاصة في ظل بناء جيل جديد»، موجها الشكر إلى لجنة الكرة بقيادة كابتن محمود الخطيب، بعدما نجحت في تسطير تاريخ جديد بأحرف من ذهب.

وحول ما يشاع حول وجود خلافات بين العامري فاروق والخطيب قال: «أول مرة أسمع الكلام ده، علاقة مجلس إدارة الأهلي طيبة ومتميزة، كلنا تيم واحد وقائمة واحدة تحت اسم محمود الخطيب».

وأكد أن الخطيب يضطلع بدور كبير خلال المباريات التي تقام بالخارج قائلا: «الخطيب قريب جدا من اللاعبين»، مشيرا إلى أنه تم صرف مكافأة فوز البطولة، وفقا للائحة.

وأشار إلى أن الأهلي يستعد للبطولات المقبلة، ومن بينها للأندية، لافتا إلى رغبة الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا رقم 11 و12 لتحطيم رقم قياسي جديد.

وجدد التأكيد على اتحاد مجلس الإدارة في سبيل نجاح النادي قائلا: «كلنا يد واحدة، وعلى قلب رجل واحد، معندناش اختلافات»، معربا عن أمنيته برضا جمهور الأهلي على جهود الإدارة على مدار السنوات الماضية.

وأكد عدم وجود أي مشكلات مع نادي قائلا: «ليس لدينا مشكلات مع الأبيض، ونتمنى عدم هجوم البعض من القنوات، كون هذا الأمر يؤثر بالسلب»، مشيرا إلى إدارة الأهلي أجرت اتصالاتها فورا بعد واقعة التعليق المسئ على تهنئة نادي الزمالك، وتم إحالة المسؤول عن الأمر إلى التحقيق.

وأكمل: «المفروض إنك بتعمل قناة عشان تتكلم عن تاريخك، وليس الإساءات كما يصدر من البعض»، معربا عن أمنيته بترفع هذه الأطراف عن الإساءات.

وأضاف: «كنت أتمنى من إدارة الزمالك منح مساحة من الوقت قبل سحب التهنئة، كون إدارة الأهلي لم تكن تقبل أبدا التعليق المسئ».

وكشف أن الأهلي يبحث عن آلية جديدة لعرض الألقاب التي توج بها قائلا: «لدينا كمية كؤوس كبيرة على مستوى كافة الألعاب لم تعرض، وخلال أيام سنعلن عن تصور معين بشأن إنشاء متحف لعرض البطولات»، مؤيدا مقترح الإعلامي أحمد موسى بتنظيم رحلات لمشجعي الفريق إلى النادي لتفقد دولاب البطولات.

ووجه الشكر إلى كابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على إدارته لملف الكرة.

المصرى اليوم

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