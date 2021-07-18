ضمن مبادرة «سند الزواج».. ولي العهد السعودي يوجه بصرف 3.7 مليون ريال لـ 200 شاب وفتاة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3.7 مليون ريال إلى ما يقارب 200 شاب وفتاة على مستوى مناطق المملكة من خلال مبادرة «سند الزواج»، وذلك حرصًا منه على مساندة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة لكونهم من الفئات ذات الأولوية لبرنامج «سند محمد بن سلمان».

وتأتي المرحلة الثانية من «سند الزواج» استكمالاً لمرحلة أولى قدّم فيها ولي العهد مبلغ 520 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 26،000 مستفيد في مختلف مناطق المملكة، كما تلقوا دورة تدريبية في الوعي المالي لتعزيز المعرفة والتثقيف حول الاستفادة المثلى من الدعم.

وتستهدف مبادرة «سند الزواج» بدعمها حديثي الزواج من الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة لكونهم ضمن الفئات ذات الأولوية للبرنامج، ويأتي ذلك امتداداً لاهتمام سموه ومساندته المستمرة لهذه الفئات، وتمكينه للشباب السعودي تحقيقاً لاستقرارهم الاجتماعي.

يُذكر أن برنامج «سند محمد بن سلمان» يهدف من خلال مبادراته المتعددة والمبتكرة، إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المملكة، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لتكون أكثر تمكيناً وكفاءةً.