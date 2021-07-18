★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حسم مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرارهم بشأن دخول مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم والمعار لنادي سموحة، في صفقة «مقايضة» مع أي من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مصطفى فتحي، تنتهي إعارته مع نادي سموحة، في نهاية الموسم الجاري، وهناك أكثر من نادي يرغب في الحصول على خدماته بشكل نهائي في الفترة المقبلة، على رأسهم سموحة وبيراميدز.

وعلمت «المصري اليوم» أن لجنة الكرة بالزمالك، رفضت فكرة التفريط في مصطفى فتحي، ودخول في أي صفقة تبادلية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعدما أوصى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض بعودته مرة أخرى، بعد تألقه مع نادي سموحة.

وينوي مسئولو الزمالك فتح خط مفاوضات مع مصطفى فتحي بعد نهاية الإعارة لتمديد عقده مع الفريق والذي يتبقى فيه موسم واحد فقط ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.