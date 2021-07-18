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قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن أرقام النادي خلال الـ 5 سنوات الماضية كانت جيدة حيث وصل الفريق لنهائي دوري الأبطال 4 مرات من أصل 5.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفوز بالبطولة الإفريقية نتيجة عمل جماعي.

وتابع أن الأهلي التقى فريق كايزر تشيفز مرتين فقط والفأل الحسن أن الأهلي حقق بطولتين في المرتين ولم يواجهه الفريق في أي أدوار أخرى.

وأكد: «أغلقنا صفحة دوري أبطال أفريقيا والهدف الحفاظ على بطولة الدوري حاليا ولن نفرط فيه فالأهلي حامل اللقب والمهم في أيدي اللاعبين والجهاز الفني بالفوز في المباريات المتبقية لحصد اللقب الذي يحتفظ به الفريق».

وأوضح أن مباراة الأهلي وكايزر تشيفز كانت الأهم على مستوى العالم في توقيتها بعد انتهاء كل المسابقات العالمية والدوريات وكانت الفرصة جيدة لكتابة التاريخ وإظهار قدرات الفريق.

وأكمل أن هدف محمد شريف رائع «من خرم إبرة» وهدفي قفشة والسولية بهما شكل جمالي كاشفا عن حديث موسيماني مع اللاعبين بين شوطي مباراة كايزر تشيفز عندما قال لهم «مينفعش نرجع من المغرب بدون الكأس».

وأشار عبدالحفيظ إلى أن أصعب لحظة في البطولة كانت في مباراة فيتا كلوب بالكونغو حيث كان يحتاج الفريق للفوز وأي نتيجة أخرى كانت ستطيح بالأهلي خارج البطولة.