أحمد موسى: الخطيب لاعب عظيم وإداري ناجح «جلب رعاية بمليار جنيه للأهلي»

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجال النادي الأهلي عملوها وحصدوا اللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا في ظل تحديات وصعوبات.

وأضاف خلال برنامجه أن فوز الأهلي بالبطولة الأفريقية هو فوز لمصر خاصة أن البطولة هذا العام كانت بطولة قوية ويحسب لمصر مشاركة الأهلي للموسم الثاني في كأس العالم للأندية.

وتابع أن موسيماني خبير كروي وليس مدير فني والجميع قدم مجهود كبير يستحقون عليه التهنئة والتقدير فقدم الأهلي ملحمة في المغرب بثلاثية في كايزر تشيفز كان من الممكن أن تكون رباعية أو خماسية.

وأكد موسى أن الأهداف الثلاثة أحلى من بعض «قفشة خلصها بالقاضية وكل لاعبو الأهلي قدموا ملحمة.. محمد شريف هيبقي هداف مصر.. وهدف قفشة حكاية».

وأوضح أن فرحة المصريين كبيرة فيوم الخميس احتفلت مصر بإطلاق مبادرة حياة كريمة وأمس كانت مصر كلها سعيدة وجماهير الأهلي لم تنم.

وأشار إلى أن كايزر تشيفز ليس فريقا ضعيفا ولكن أثر عليه الطرد كما أثر عليه تفوق الأهلي الكبير على الفريق الجنوب أفريقي وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة.

وأكمل موسى أن محمود الخطيب لاعب عظيم ورئيس مجلس إدارة ناجح وحقق بطولتين دوري أبطال أفريقيا وجلب عقود رعاية للأهلي بمليار جنيه وهذا هو النجاح الإداري.