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80 ألف مظلة

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16 جهازا لضمان جودة كسوة الكعبة

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإجراء 22 اختبارًا؛ لضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة عن طريق 16 جهازا عالميا...

2a9dc84956.jpg مكة المكرمة: فهد الإحيوي
699ae55b95.jpg08 ذو الحجة 1442 هـ

الريف يجذب سياح عسير

تعد السياحة الريفية في عسير أحد أهم مظاهر الجذب السياحي للعائلات والأفراد من هواة الطبيعة والهدوء والاسترخاء، حيث تمنح للسائح متعة...

icon-byline.pngجدة : الوطن
icon-clock.png08 ذو الحجة 1442 هـ

عسير: ضبط موقع لذبح وتجهيز اللحوم العشوائية

ضبطت أمانة منطقة عسير، ممثلةً بالفرق الرقابية المسائية، موقعاً لذبح وتجهيز اللحوم، بطرق عشوائية تفتقر لمقومات السلامة الصحية...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png08 ذو الحجة 1442 هـ

وزارة الحج تعلن اكتمال وصول جميع الحجاج إلى مشعر منى

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، عن اكتمال وصول جميع الحجاج إلى مشعر منى، مؤكدة أن خطط التنظيم و إدارة الحشود تعمل وفق المخطط له....

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png08 ذو الحجة 1442 هـ

ضبط 147 مخالفا حاولوا الحج دون الحصول على التصريح

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن. جاء ذلك في المؤتمر...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png08 ذو الحجة 1442 هـ

غدا الإثنين .. الكعبة المشرفة تكتسي رداءها الجديد

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة ونقلها اليوم من مجمع الملك...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png08 ذو الحجة 1442 هـ

بعد سيول عارمة .. الحالة المطرية مستمرة في الأفلاج ومحافظات أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها مبكرا أكد استمرار الأمطار مساء اليوم ونهار الغد على عدد من المحافظات في منطقة الرياض وتشمل الخرج...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png08 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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