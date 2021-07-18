80 ألف مظلة
تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإجراء 22 اختبارًا؛ لضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة عن طريق 16 جهازا عالميا...
تعد السياحة الريفية في عسير أحد أهم مظاهر الجذب السياحي للعائلات والأفراد من هواة الطبيعة والهدوء والاسترخاء، حيث تمنح للسائح متعة...
ضبطت أمانة منطقة عسير، ممثلةً بالفرق الرقابية المسائية، موقعاً لذبح وتجهيز اللحوم، بطرق عشوائية تفتقر لمقومات السلامة الصحية...
أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، عن اكتمال وصول جميع الحجاج إلى مشعر منى، مؤكدة أن خطط التنظيم و إدارة الحشود تعمل وفق المخطط له....
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن. جاء ذلك في المؤتمر...
أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة ونقلها اليوم من مجمع الملك...
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها مبكرا أكد استمرار الأمطار مساء اليوم ونهار الغد على عدد من المحافظات في منطقة الرياض وتشمل الخرج...