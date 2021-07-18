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شاهد"الحقيبة الجديدة" توزع على جميع الحجاج في المشاعر.. هذه محتوياتها

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تطبيق الاحترازات بدقة

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وسط تنظيم عال وإجراءات احترازية مكثفة اكتملت أعداد الحجاج في المشاعر المقدسة حيث دخل الحجيج والمقرر عددهم 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين بسبب جائحة كورونا ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً.

وبحسب وزارة الحج والعمرة فإن كل ثلاث ساعات يدخل 6 آلاف شخص لتأدية طواف القدوم وبعد خروج كل مجموعة يتم تعقيم الحرم موضحة أن شركات حجاج الداخل أنهت تجهيز 71 مخيماً لتسكين 55 ألف حاج و6 أبراج لاستقبال 5 آلاف من زوار بيت الله في يوم التروية وأيام التشريق وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وشددت وزارة الحج على جميع شركات والحملات الخاصة بالحجاج بتوزيع الحقيبة الخاصة بكل حاج أول ما يتم الوصول إلى مشعر منى وتتكون الحقيبة من محتويات تضاف لأول مرة وهي كالتالي :

- حقيبة جلدية كبيرة

- حقيبة بلاستيكية كبيرة للإحرام

- حقيبة جلدية للاحتياجات الشخصية

- حقيبة للعناية الشخصية المغلفة

- حقيبة العناية الشخصية العبوات

- حقيبة الحصى الخاص بالجمرات

- 5 أكياس معقم

- 3 عبوات تعقيم

- سجادة صلاة

- مظلة شمس

- كيس من الكمامات

- عبوة مناديل مبللة

- عبوة مناديل عادية

وتأتي هذه المحتويات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة الحجاج وأمنهم الصحي والالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة .

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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