حملة تعقيم وتطهير لمساجد مطروح قبل استقبال المصلين في صلاة العيد

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صرّح فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الاوقاف بمطروح، أن مديرية الأوقاف بالمحافظة تواصل تعقيم أكثر من 450 مسجدًا، استعدادًا لصلاة عيد الأضحى بكافة إداراتها (السلوم- براني- النجيلة- مرسى مطروح - الضبعة - العلمين- الحمام- سيوة).

وغرفة العمليات بالمديرية تحت اشراف وكيل الوزارة ومدير الدعوة والمتابعة تواصل متابعتها حتى الانتهاء من شعائر عيد الأضحى.

من ناحية أخرى استعدت مساجد مطروح لاستقبال المصلين لصلاة عيد الاضحى المبارك بعد غد الثلاثاء بعدد 450 مسجدا تقام فيه شعائر الصلاة في أنحاء ومراكز المحافظة الثمانية.

من جهته نفى وكيل أوقاف مطروح الشيخ حسن عبدالبصير، أن يكون هناك موافقات لاقامة صلاة العيد في الشوارع أو الساحات، مشيرًا إلى أن شعائر الصلاة لعيد الأضحى ستقام فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعه فقط.