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قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن أجندة معارض الكتاب على مستوى العالم توقفت على مدار عام ونصف، لافتاً إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام شهد خروج مليون زائر بأمان وسلام رغم كل الظروف المحيطة.

وأضاف الدكتور هيثم الحاج على، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن التحدي الأكبر كان عدم توقف سوق النشر في مصر والعالم العربي خلال أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أنه كان هناك سيناريوهات أخرى مطروحة قبل انتهاء هذه الدورة، مشيرا إلى أن المعرض هو الأكبر في العالم من حيث حركة البيع وعدد الزوار.

وأكد رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن المعرض نجح أن يتحول أن يكون حدث قومي للتعبير عن قوة مصر الناعمة، لافتاً إلى أن الدورة الأخيرة للمعرض كانت مؤشر لدخول مصر جمهوريتها الجديدة.