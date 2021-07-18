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3500 طفل موهوب من 5 إيبارشيات يشاركون في كرنفال اكتشاف المواهب بالمنيا

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3500 طفل موهوب من 5 إيبارشيات يشاركون في كرنفال اكتشاف المواهب بالمنيا 3500 طفل موهوب من 5 إيبارشيات يشاركون في كرنفال اكتشاف المواهب بالمنيا

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نظمت خدمة الموهوبين التابعة لمطرانية المنيا للأقباط الأرثوذوكس، كرنفالها السابع لاكتشاف المواهب، وذلك بواحة القديس أنطونيوس بقرية ٨ بالمنيا.

تحت رعاية نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا ورئيس دير الأم سارة، وبحضور نخبة من نجوم الميديا المسيحية: الفنان جميل عزيز، والفنان أيمن أمير، والمرنم يوسف بيتر.

بدأ الكرنفال بالسلام الوطني باللغتين العربية والقبطية، ثم قدم كورال أكاديمية الموهوبين فقرة من إنتاج الأكاديمية، ثم أعقبها كلمات ضيوف الكرنفال، واُختُتم الحفل بكلمة نيافة الانبا مكاريوس راعي الأكاديمية، الذي قام بتقديم الدروع الفخرية للأكاديمية للضيوف المشاركين.

اشترك في الكرنفال أكثر من ٣٥٠٠ طفل من ٥٦ كنيسة من خمس إيبارشيات مختلفة، يرافقهم أكثر من ٥٠٠ خادم وخادمة.

ويخاطب الكرنفال مرحلتي ابتدائي وإعدادي، ويتم الإعلان لاحقًا عن كرنفال مرحلتي ثانوي وجامعة المزمع إقامته في نهاية شهر أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

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