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«البريد» تعلن تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي خلال أيام اجازة العيد

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«البريد» تعلن تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي خلال أيام اجازة العيد «البريد» تعلن تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي خلال أيام اجازة العيد

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قال لدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجميع مكاتب البريد على مستوي الجمهورية بكل سهولة ويسر، وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

أصدر الدكتور شريف فاروق توجيهات لجميع قيادات الهيئة على رأسهم عبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية، وخالد إمام نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي وأحمد منصور أمين عام الهيئة القومية للبريد، بالمرور على كافة مكاتب البريد على مستوي الجمهورية لمتابعة انتظام حركة سير العمل وتأدية كافة الخدمات بالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات تواجه العاملين اثناء تأدية عملهم والاستماع لشكاوي المواطنين، إن وجدت، بالإضافة إلى تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية، وتشكيل لجنة على أعلى مستوى لمتابعة تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي بجميع المحافظات خلال فترة العطلة حتي عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية يوم ٢٤ يوليو ٢٠٢١.

المصرى اليوم

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