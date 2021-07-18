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بيع 197 صكا من صكوك الأضاحي في الأقصر

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بيع 197 صكا من صكوك الأضاحي في الأقصر بيع 197 صكا من صكوك الأضاحي في الأقصر

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أعلن الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف في الأقصر، قيام المسئولين عن مشروع صكوك الأضاحي بالمديرية بيع ما يقرب من 197 صكًا على مستوى محافظة الأقصر بمختلف إدارات الاوقاف المنتشرة بربوع المحافظة، وذلك مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد «عبدالدايم» أهمية هذا المشروع لما يمثله من قيم دينية رفيعة وعظيمة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب من الجميع بذل جهد أكبر وأعظم وأوسع في سبيل التعريف بمشروع صكوك الأضاحي والأهداف المرجوة منه.

ولفت إلى أن المديرية وفرت خدمة طلب صك الأضحية عن طريق رسالة نصية على موقع التواصل الاجتماعي واتساب على رقم 01097143996، للتواصل مع الجمهور.

المصرى اليوم

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