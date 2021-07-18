خالد مرتجي: الأهلي «نمبر وان».. وموسيماني رؤية ثاقبة من الخطيب

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أعرب خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، عن سعادته بفوز النادي القلعة الحمراء، بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد الفوز على كايزر تشيفيز بثلاثية نظيفة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «دائما الأهلي يرسم البسمة على شفاه المصريين، وهو ما يعد وسام على صدور مسؤولي القلعة الحمراء»، مردفا «البعض شكك في الكابتن الخطيب من الناحية الإدارية، لكنه رجل إداري من الدرجة الأولى تتلمذ على يد عظام بالقلعة الحمراء».

وأضاف «جمهور الأهلي ينتظر الأميرة الأفريقية دائما، واستطعنا التتويج ببطولتين»، معلقا «الحمد لله على نعمة الأهلي».

وحول التعاقد مع بيتسو موسيماني قال مرتجي «الخطيب كان لديه رؤية ثاقبة بتأكيده على أهمية التعاقد مع مدرب لديه خبرة أفريقية، ويجيد التعامل مع المنافس»، معربا عن أمنيته باستمرار حصد القلعة الحمراء البطولات.

وأضاف «كنت متيقنا من قدرة الأهلي على الفوز بثلاثية، الشوط الأول شهد تسرعا من جانبنا، لكن استطعنا حصد البطولة لتسجيل إنجاز جديد يحسب لجيل لاعبين عظيم»، مؤكدا أن الأهلي لا يرضى إلا أن يكون «رقم واحد» دائما.