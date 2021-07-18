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خادم الحرمين يتلقى تهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك من أمير قطر

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خادم الحرمين يتلقى تهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك من أمير قطر خادم الحرمين يتلقى تهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك من أمير قطر
خلال اتصال هاتفي

خادم الحرمين يتلقى تهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك من أمير قطر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا اليوم من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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