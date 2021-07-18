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تعرف على طقس الكويت غدا الإثنين 19_07_2021

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تعرف على طقس الكويت غدا الإثنين 19_07_2021 تعرف على طقس الكويت غدا الإثنين 19_07_2021

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توقعت إدارة الأرصاد الجوية بالكويت، أن يكون طقس الغد الإثنين مائل للحرارة إلى حار رطب معظم أوقات النهار، وتشير إلى أن توقعات الطقس غدا الإثنين سيكون ليلا ونهارا على النحو التالي:

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10- 38 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

نهارًا

حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08- 35 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .

أقصى درجة حرارة 46 °م
أدنى درجة حرارة 31 °م
أعلى نسبة للرطوبة 74 %
أدنى نسبة للرطوبة 12 %
اتجاه الرياح مع أقصى سرعة جنوبية
36 كم/ساعة

المصرى اليوم

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