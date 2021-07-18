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"الجاسر" مديراً للعلاقات العامة والإعلام لفرع الموارد البشريه بالرياض

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"الجاسر" مديراً للعلاقات العامة والإعلام لفرع الموارد البشريه بالرياض "الجاسر" مديراً للعلاقات العامة والإعلام لفرع الموارد البشريه بالرياض

أصدر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي قراراً يقضي بتعيين عصام بن عبدالله الجاسر مديراً للعلاقات العامة والإعلام في فرع منطقة الرياض.

وباشر "الجاسر "عمله الجديد بعد أن أمضى أكثر من خمس سنوات مديراً للخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور في الدرعية، وقبلها تدرج في العديد من المناصب الإدارية، ويعد الجاسر من الكفاءات المميزة التي تتسلح بالشهادات العليا والخبرات العملية حيث يحمل درجة الماجستير إضافة إلى تقلده العديد من المهام الإدارية في الوزارة وفروعها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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