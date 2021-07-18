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تطالب يوتيوب بحذف معلومات مضللة حول كورونا

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روسيا تطالب يوتيوب بحذف معلومات مضللة حول كورونا تطالب يوتيوب بحذف معلومات مضللة حول كورونا

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طالبت منصة "يوتيوب" بحذف ما وصفته بمعلومات زائفة تتعلق بعدة مواضيع من بينها جائحة كورونا.

صرحت وكالة الرقابة الإعلامية الروسية، روسكومنادزور، اليوم الأحد ، أن يوتيوب يتجاهل مطالب حذف مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات كاذبة عن ومواضيع أخرى"، كاشفة أنها أرسلت إلى إدارة محرك البحث "غوغل" أكثر من 24000 طلب إجمالاً لحذف المحتوى المحظور من الخدمة، لكن لم يتم حذف حوالي 5000 عنصر محظور، كثير منها يتضمن محتوى من منظمات متطرفة أو إرهابية، حتى الآن".

كما طالبت الوكالة جوجل" بإلغاء حظر مقطع عن قناة يوتيوب الخاصة بالنائب الروسي، الصحفي أليكسي بوشكوف، حيث حذفت خدمة استضافة الفيديو حلقة من برنامج تلفزيوني استضافه.

المصرى اليوم

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