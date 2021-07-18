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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك، معرباً عن خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها.

وأضاف المتحدث أن الرئيس بادل الشيخ محمد بن زايد التهنئة بهذه المناسبة المباركة، متمنياً أن يعيدها الله عز وجل على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات.