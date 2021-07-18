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الرئيس ومحمد بن زايد يتبادلان التهنئة بعيد الأضحى

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الرئيس السيسي ومحمد بن زايد يتبادلان التهنئة بعيد الأضحى الرئيس ومحمد بن زايد يتبادلان التهنئة بعيد الأضحى

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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك، معرباً عن خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها.

وأضاف المتحدث أن الرئيس بادل الشيخ محمد بن زايد التهنئة بهذه المناسبة المباركة، متمنياً أن يعيدها الله عز وجل على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات.

المصرى اليوم

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