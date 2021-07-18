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داعية إسلامي: المسلم عليه أن يتزود بتقوى الله في العشر الأوائل من ذي الحجة

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داعية إسلامي: المسلم عليه أن يتزود بتقوى الله في العشر الأوائل من ذي الحجة داعية إسلامي: المسلم عليه أن يتزود بتقوى الله في العشر الأوائل من ذي الحجة

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قال الشيخ أشرف عبدالجواد، الداعية الإسلامي، إن أعظم الأيام عند الله هو يوم النحر، أي اليوم الذي تذبح في الأضاحي، مضيفًا أن فضائل هذه الأيام كثيرة جدًا، وهناك الكثير من الأحاديث التي ذكرت فضل هذه الأيام.

وتابع «عبدالجواد»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في فضل العشر من أوائل ذي الحجة: «نَّ لربِكُم في أيامِ دهرِكُم نَفَحَاتٍ، أَلاَ فَتَعَرّضوا لها؛ لعل أحدَكم أن تُصِيبهُ نفحةٌ منها فلا يشقَى بعدها أبداً».

ولفت إلى أن المسلم عليه أن يتزود بتقوى الله عز وجل في العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن العمل الصالح محبب لله عز وجل في هذه الأيام، مشيرًا إلى أن وجود الكثير من الأحاديث في فضل هذه الأيام دليل على عظم هذه الأيام عند الله.

المصرى اليوم

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