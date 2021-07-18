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الجامعة العربية تحمل الإسرائيلية مسؤولية لإقتحام الأقصى

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الجامعة العربية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية لإقتحام الأقصى الجامعة العربية تحمل الإسرائيلية مسؤولية لإقتحام الأقصى

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دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ضرورة التدخل الفوري وتحمّل مسؤولياته لوقف هذا التصعيد الجاري حاليا، باقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، وإغلاق البلدة القديمة امام المواطنين الفلسطينيين، وضرورة وضع حد لهذه السياسات والانتهاكات الإسرائيلية.

وحمّلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذا التصعيد وعن تبعاته وتداعياته، مؤكدة على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية الفلسطينية، وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس بشأن الحرم القدسي والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وأدانت الأمانة العامة في بيانها بأشد العبارات هذا التصعيد الإسرائيلي البالغ الخطورة بهذه الهجمة الشرسة على الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية ومقدساتهم وما يتعرض له الحرم القدسي الشريف في هذا الوقت من استباحة وتدنيس بقرار رسمي إسرائيلي معلن، مضيفة أن مواصلة المستوطنين الصهاينة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة صباح هذا اليوم بقرار ودعم معلن من سلطة الاحتلال ورئيس الإسرائيلية «بينيت» وتحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيلية، يؤكد تجاوز هذه الانتهاكات الجسيمة أمر أداء الطقوس الدينية المرفوضة والمدانة، إلى استمرار محاولات فرض السيطرة السياسية على الحرم القدسي ومحاولات تقسيمه وتهويده في هذه الأيام الفضيلة للمسلمين قبيل عيد الأضحى المبارك، وذلك إمعانا في استفزاز مشاعر المسلمين والاستهتار بعقيدتهم ومقدساتهم، وإصرار على الدعوة ودفع المنطقة برمتها إلى حرب دينية.

المصرى اليوم

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