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لماذا تنسحب أمريكا من أفغانستان؟ (تقرير)

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لماذا تنسحب أمريكا من أفغانستان؟ (تقرير) لماذا تنسحب أمريكا من أفغانستان؟ (تقرير)

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لم يكن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بين ليلة وضحاها، بل حاول أغلب الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون اتخاذ القرار، لكنه تأجل كثيرا لأسباب عديدة حتى أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن موعدا للانسحاب بحلول 11 سبتمبر المقبل، في الذكرى الـ 20 لأحداث سبتمبر الشهيرة.

وحاولت السلطات الأمريكية خلال الـ 20 عاما أن تعلن انتصارها في هذا البلد الآسيوي، لكنها لم تفلح، فحاولت ان تغض الطرف عن هزيمتها بالانسحاب، على أن تمنح الأفغان مفتاح القرار بأياديهم، في ظل محاولات للمفاوضات لم تسفر حقيقة عن أي نتائج واضحة .

ومع بدء الانسحاب التكتيكي من أفغانستان، تغولت حركة «طالبان» في أغلب المقاطعات والمدن واستحوذت عليها ودارات اشتباكات عنيفة مع السلطة، فثارت معارك ومشاحنات بين دول الجوار، ما يثير علامة استفهام وتساؤل ما الذي فعلته أمريكا خلال السنوات الماضية لكبح جماح تلك الحركة.

فأفغانستان، التي تحدها البلد النووي باكستان من الجنوب ومن الغرب إيران وبعض دول الاتحاد السوفيتي سابقا، تقف الآن في مفترق طرق، فهناك مخاوف جمة من استعادة الحركة السلطة، فيما لاتزال تعارض الأحكام والقوانين المدنية «الوضعية»، فلا تزال تطبق قوانين الشريعة الإسلامية الجلد للزنا وقطع اليد للسرقة، وتمنع عمل المرأة.

وهل تخوفت أمريكا من الانحدار للسيناريو السوفيتي خلال 10 أعوام في نهاية السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ما أدى لانهياره، على الرغم من انتقادات من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لإدارة الرئيس بايدن على قرار الانسحاب، ما سمح لحركة طالبان باستعادة أجزاء حيوية من البلاد وإغلاق العاصمة كابول.

وجاءت انتقادات زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في الوقت الذي أقدمت طالبان على إعدام 22 جنديًا أفغانيًا من القوات الخاصة في بلدة دولت آباد (ولاية فارياب)، لكن لماذا قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن بلاده «تشعر بقلق عميق» من تدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان.

ولا تزال أغلب دول الجوار لأفغانستان تترقب ما ستسفر عنه الأيام والأشهر المقبلة للانسحاب الأمريكي، مقابل استحواذ طالبان على مساحات ومقاطعات من الأراضي الأفغانية.

المصرى اليوم

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