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الرئيس الجزائري يصدر عفوا رئاسيا عن 11896 مسجونا

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الرئيس الجزائري يصدر عفوا رئاسيا عن 11896 مسجونا الرئيس الجزائري يصدر عفوا رئاسيا عن 11896 مسجونا

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أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبدالمجيد تبون أصدر عفوا رئاسيا عن 11896 مسجونا.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها أن تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وقع مرسومين رئاسيين.

وأضافت أن «المرسوم الأول يتعلق بعفو لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو يقل عنها».

وأشارت إلى أن «المرسوم الثاني، يتعلق بعفو لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والناجحين في التعليم والتكوين المهني (شهادة التعليم المتوسط، البكالوريا، التخرج من الجامعة وشهادة التكوين المهني والحرفي) إذا كان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهرا أو يقل عنها».

ولفتت إلى أنه «يستثنى من مشروع مرسوم العفو الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب، جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون 06/01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، القتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، جرائم اختطاف الأشخاص المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 20/15 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، جرائم التهريب والمتاجرة في المخدرات وتهريب المهاجرين، الجرائم المتصلة بعصابات الأحياء ومكافحتها المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20/03 المؤرخ في 30 أغسطس 2020».

وتابعت: «إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه، الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها في مفهوم الأمر رقم 20/01 المؤرخ في 30 حزيران 2020 المعدل والمتمم في قانون العقوبات، والجرائم الانتخابية الواردة في البيان الثامن من الأمر 21/01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات».

وأضافت أنه «في هذا الإطار، سيستفيد من هذا العفو الرئاسي 11896 محبوسا، بالإضافة إلى العدد المنتظر في مرسوم العفو الثاني الذي يبقى مرتبطا بالنتائج المتحصل عليها في امتحان شهادة البكالوريا والذي قد يصل إلى 2000 محبوس».

المصرى اليوم

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