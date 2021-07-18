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قرر مسؤولو نادي غزل المحلة، فسخ التعاقد مع الغاني فرانسيس أفري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الجارية.

وجاء قرار مسؤولي زعيم الفلاحين بعد الأزمة التي أثارها اللاعب مؤخرًا واشتباكه مع أحد الصحفيين وتهديده بالقتل.

وعقد مسؤولو النادي جلسة مع اللاعب في الساعات الماضية، تم خلالها تسوية كافة الأمور المالية وفسخ التعاقد معه بالتراضي، وكان زعيم الفلاحين تعاقد مع المهاجم الغاني، في الميركاتو الشتوي الماضي، لمدة ستة أشهر قادمًا من فريق تاونشيب البتسواني، في صفقة انتقال حر.

يذكر أن غزل المحلة يستعد لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها 3 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.