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أليجري يخطط لعودة أحد الطيور المهاجرة إلى يوفنتوس مجانًا

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أليجري يخطط لعودة أحد الطيور المهاجرة إلى يوفنتوس مجانًا أليجري يخطط لعودة أحد الطيور المهاجرة إلى يوفنتوس مجانًا

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كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن خطة ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، لإعادة ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة ولاعب اليوفي السابق، إلى السيدة العجوز في صفقة انتقال حر، وذلك بعد ظهوره بشكل غير جيد مع برشلونة، بالإضافة إلى الأنباء التي ترددت عن قيام إدارة البلوجرانا بتقديم عرض للاعب يقتضي بفسخ عقده مع النادي الكتالوني والرحيل مجانا.

وينتهي عقد بيانيتش مع برشلونة في يونيو 2024، ويأمل النادي الكتالوني في رحيله هذا الصيف، من أجل التخلص من راتبه، وانضم بيانيتش إلى البارسا، الصيف الماضي، ضمن صفقة تبادلية، انتقل في إطارها البرازيلي آرثر ميلو إلى السيدة العجوز.

وقالت الصحيفة، إن أليجري يعتبر بيانيتش أحد أولوياته في سوق الانتقالات، حيث أنه يعرفه جيدا وقام بتدريبه خلال ولايته الأولى مع اليوفي، واختتم التقرير بأن روما كان أحد المهتمين بضم اللاعب، قبل أن ينسحب من هذا السباق.

المصرى اليوم

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